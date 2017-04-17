ННК готовит новую допэмиссию

Банк России зарегистрировал новый дополнительный выпуск обыкновенных акций АО «Независимая нефтегазовая компания» Эдуарда Худайнатова, сообщил регулятор. Размер допэмиссии в сообщении не приводится. В конце прошлого года компания провела допэмиссию обыкновенных акций на 500 млн руб. Тогда уставный капитал был увеличен в 13 раз – до 542,5 млн руб. Интерфакс

«ВСМПО-Ависма» увеличивает дивиденды

Совет директоров «ВСМПО-Ависмы» рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2016 г. на 14,9 млрд руб., сообщила компания. Выплаты за 2015 г. составили 5,3 млрд руб. Чистая прибыль «ВСМПО-Ависмы» в 2016 г. выросла в 1,8 раза до 26,6 млрд руб. Интерфакс

«Газпром» увеличил экспорт

Экспорт российского газа в дальнее зарубежье за 1–15 апреля 2017 г. вырос на 14% до 7,45 млрд куб. м по сравнению с теми же днями апреля 2016 г., следует из данных «Газпрома». Интерфакс