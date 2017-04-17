ЦБ аккредитовал филиалы большой тройки

Банк России аккредитовал филиалы рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard & Poor’s, сообщается на сайте регулятора. Внесение в реестр необходимо для осуществления рейтинговой деятельности в России после окончания переходного периода, который для иностранных компаний завершается 13 июля 2017 г. ТАСС

Первый коллектор получил запрет на работу

Федеральная служба судебных приставов исключила из реестра первое коллекторское агентство – «Агентство кредит финанс». Причина – компания не смогла погасить долг, наличие которого прямо запрещено законом. Агентство больше не сможет контактировать с должниками, но может возвращать долги в судебном порядке и вести с должниками переписку. В реестр «Агентство кредит финанс» вступило в числе первых 10 коллекторских агентств 29 декабря 2016 г. Связаться с представителем компании не удалось. Ведомости