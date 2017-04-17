Объявлены финалисты премии «Национальный бестселлер»

В шорт-листе семь писателей – Анна Козлова с книгой «F20», Елена Долгопят («Родина»), Андрей Филимонов («Головастик и святые»), Сергей Беляков («Тень Мазепы»), Александр Бренер («Жития убиенных художников»), Андрей Рубанов («Патриот») и Фигль-Мигль (Екатерина Чеботарева, «Эта страна»). Ответственный секретарь премии Вадим Левенталь отметил, что в малое жюри, которому предстоит выбрать лучшего из лучших, пригласили «людей со вкусом, людей умных, но не имеющих отношения к литературе». Выбирать победителя будут режиссер Борис Хлебников, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, архитектор Сергей Чобан, композитор Настасья Хрущева, писатель Леонид Юзефович и музыкант Василий Вакуленко (Баста). Председателем жюри приглашен стать генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Победитель премии будет назван 3 июня в Санкт-Петербурге. Главный приз премии составляет 1 млн руб. Все финалисты получат по 60 000 руб. ТАСС

Российский национальный оркестр даст концерты в память двух трагедий ХХ века

В конце апреля Российский национальный оркестр (РНО) даст концерты в память о жертвах двух великих трагедий XX века. 22 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный памяти жертв геноцида армян, а 27 апреля РНО выступит в память о погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 22 апреля в исполнении РНО под управлением Михаила Плетнева прозвучат симфония № 3 Арама Хачатуряна и Centuria S – Quark – российская премьера новой симфонии Стаса Намина. 27 апреля в рамках ежегодной серии благотворительных концертов «Солисты РНО – детям и юношеству» РНО даст традиционный концерт памяти погибших во время трагедии на Чернобыльской АЭС. Во Врубелевском зале Государственной Третьяковской галереи в исполнении Камерного оркестра и солистов РНО прозвучит музыка Баха, Моцарта, Грига, Вивальди, Бенды, Пьяццолы и Манчини. Интерфакс