Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Слова

Сергей Неверов

«Данная публикация не что иное, как намеренная попытка дискредитации. И она приурочена к публикации сведений о доходах депутатов Госдумы».

Секретарь генсовета «Единой России» заявил, что материал о его якобы незадекларированной «усадьбе» построен лишь «на словах неких местных жителей». («Интерфакс»)

Евгений Ройзман

«Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов».

Мэр Екатеринбурга объявил об этом сразу после назначения руководителя области Евгения Куйвашева врио губернатора до сентябрьских выборов. («Ведомости»)

Сергей Лавров

«Если под этой фигурой речи понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке <...> то это, конечно, очень рискованный путь».

Так министр иностранных дел оценил слова вице-президента США Майкла Пенса о том, что «стратегическое терпение» в отношении КНДР закончилось. («Интерфакс»)