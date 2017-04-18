Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Лучше – дальше от метро

Лучше – дальше от метро

Стромынская дорога была проложена еще до основания самой Москвы, больше 1000 лет назад: она была частью пути, соединяющего западные земли с «залесскими» – владимиро-суздальскими. По этой дороге Владимир Мономах ездил из Киева в Ростов и Владимир. В начале XX в. Стромынскую дорогу переименовали в Щелковское шоссе
Стромынская дорога была проложена еще до основания самой Москвы, больше 1000 лет назад: она была частью пути, соединяющего западные земли с «залесскими» – владимиро-суздальскими. По этой дороге Владимир Мономах ездил из Киева в Ростов и Владимир. В начале XX в. Стромынскую дорогу переименовали в Щелковское шоссе
М. Стулов / Ведомости

Жители Гольянова и Северного Измайлова уверены: жить в непосредственной близости от метро – перспектива незавидная. Приходится терпеть скопление людей и транспорта у Центрального автовокзала, окна некоторых домов выходят прямо на загруженную дорогу. А вот подальше от метро – совсем другое дело. Это давно обжитые классические «спальники» со сравнительно невысокой застройкой. Несмотря на то что за Гольяновом закрепилась слава одного из самых опасных районов столицы и несколько лет назад он даже занял третье место в списке худших мест для туризма в мире по версии www.buyagift.co.uk, здесь ничем не опаснее, чем в любом другом подобном районе, утверждают гольяновцы. И кстати, здесь есть собственные достопримечательности: храм Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев, фонтан на пересечении Хабаровской и Уссурийской улиц, излюбленное место моржей – Бабаевский пруд, расположенный на территории крупнейшего московского лесного массива – Лосиного острова.

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