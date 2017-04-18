Помеха космосу

На статью «Небесная твердь» (№ 65 от 12.04.2017, стр. 06)

Приватизация, возможно, и неплохое дело в отношении предприятий «Роскосмоса». Но надо понимать, что, если провести ее правильно, она приведет именно к тому, о чем пишет автор, – к массовым увольнениям, сдаче станков на металлолом и распродаже недвижимости. Что нормально – десятки тысяч работающих и соответствующие площади невозможно нормально загрузить, даже если российская доля космического рынка сильно увеличится. Достаточно сравнить численность SpaceX (около 5000) и Хруничева (более 40 000). Однако приватизация мало что даст в ситуации, когда почти 100%-ный заказчик в космической отрасли – государство. У нас это именно так, и особых предпосылок к изменению не видно.

Наконец, нынешнее руководство страны предприняло максимум усилий для того, чтобы полностью устранить конкуренцию в отрасли. Такого не было в советское время – при всей условности конкуренции в советской экономике. В условиях 95% госзаказа и монополизма приватизация не приведет к увеличению эффективности и конкурентоспособности отрасли.

Андрей Кузьменко, Москва

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