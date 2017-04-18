Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Офис уехал, люди остались

Офис уехал, люди остались

Самые крупные сделки по покупке и аренде офисных площадей проходят в ММДЦ «Москва-сити». «Транснефть» приобрела 154 000 кв. м башни «Эволюция», ранее компания занимала несколько зданий в разных районах столицы. Переезд нефтяного гиганта в новое место запланирован на конец 2017 г. Банку ВТБ сейчас принадлежит около 60 000 кв. м офисов в башне «Федерация», 211 000 кв. м в «Евразии». В ММДЦ переехали дочерние компании банка, а с ними и многие топ-менеджеры
Самые крупные сделки по покупке и аренде офисных площадей проходят в ММДЦ «Москва-сити». «Транснефть» приобрела 154 000 кв. м башни «Эволюция», ранее компания занимала несколько зданий в разных районах столицы. Переезд нефтяного гиганта в новое место запланирован на конец 2017 г. Банку ВТБ сейчас принадлежит около 60 000 кв. м офисов в башне «Федерация», 211 000 кв. м в «Евразии». В ММДЦ переехали дочерние компании банка, а с ними и многие топ-менеджеры
Андрей Рудаков

Компании переезжают из одного бизнес-центра в другой, меняя районы, округа, – или вообще перебазируются за МКАД и в другие города РФ. Сотрудники, которые арендовали жилье поближе к работе по логике должны бы двинуться следом за офисом, освободив занимаемые квартиры. Но московские риэлторы говорят, что рынок съемного жилья практически не замечает подобных перемещений.

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