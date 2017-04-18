Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Пусто место

Пусто место

Устройство удобных переговорных, общественных зон в open-space, компенсирующих сотрудникам недостаток личного пространства на рабочем месте и т. п. – нынешний офис должен побуждать людей проводить на работе еще больше времени
Устройство удобных переговорных, общественных зон в open-space, компенсирующих сотрудникам недостаток личного пространства на рабочем месте и т. п. – нынешний офис должен побуждать людей проводить на работе еще больше времени
Pridex

Москва установила антирекорд по вводу офисных площадей. «За последние 10 лет новое строительство [бизнес-центров] находится на минимальном уровне», – заявил на конференции «Время принимать решения» Павел Барбашев, коммерческий директор O1 Properties. В 2016 г., в частности, было сдано чуть более 0,3 млн кв. м, в текущем ожидается примерно 0,5 млн кв. м, если планы девелоперов не будут пересмотрены, подсчитывают аналитики большой пятерки консультационных компаний.

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