Пусто место

Устройство удобных переговорных, общественных зон в open-space, компенсирующих сотрудникам недостаток личного пространства на рабочем месте и т. п. – нынешний офис должен побуждать людей проводить на работе еще больше времени

Москва установила антирекорд по вводу офисных площадей. «За последние 10 лет новое строительство [бизнес-центров] находится на минимальном уровне», – заявил на конференции «Время принимать решения» Павел Барбашев, коммерческий директор O1 Properties. В 2016 г., в частности, было сдано чуть более 0,3 млн кв. м, в текущем ожидается примерно 0,5 млн кв. м, если планы девелоперов не будут пересмотрены, подсчитывают аналитики большой пятерки консультационных компаний.