Заинтересовать руинами

В современной истории владения усадьбами в России не больше 20 лет. До кризиса 2008 г. графские руины интересовали исключительно олигархов и депутатов, рассказывает доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, член Экспертного совета по государственной политике при Министерстве культуры РФ Дмитрий Ойнас: «Скупали десятками, восстанавливали и выводили на вторичный рынок недвижимости. Но схема работала только в городе». Действительно, во многих городских усадьбах появились офисы, отели с ресторанами, бутики. Постепенно этот рынок себя исчерпал. «У нас в городах не тысячи дворянских и купеческих особняков», – напоминает Ойнас.

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