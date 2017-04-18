Заинтересовать руинами

На восстановление усадьбы дворян Леонтьевых в селе Воронино под Ростовом Великим у наследников ушло 10 лет
В. Яковлева
В современной истории владения усадьбами в России не больше 20 лет. До кризиса 2008 г. графские руины интересовали исключительно олигархов и депутатов, рассказывает доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, член Экспертного совета по государственной политике при Министерстве культуры РФ Дмитрий Ойнас: «Скупали десятками, восстанавливали и выводили на вторичный рынок недвижимости. Но схема работала только в городе». Действительно, во многих городских усадьбах появились офисы, отели с ресторанами, бутики. Постепенно этот рынок себя исчерпал. «У нас в городах не тысячи дворянских и купеческих особняков», – напоминает Ойнас.