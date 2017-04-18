Сенегал зовет «Газпром»

Сенегал приглашает «Газпром» изучать и разрабатывать нефтяные месторождения, заявил министр иностранных дел Манкер Ндиай на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Рассчитываем привлечь дополнительные инвестиции из России в Сенегал, – сказал Ндиай. – Недавно в нашей стране обнаружены значительные нефтяные месторождения». ТАСС

ТАИФ увеличил выручку

Группа ТАИФ в 2016 г. получила 539 млрд руб. выручки, что на 2,9% превысило показатель предыдущего года, говорится в материалах группы к годовому собранию акционеров. EBITDA группы снизилась на 5% до $133 млрд руб. Прибыль ТАИФа, по словам президента Татарстана Рустама Минниханова, «немножко упала», в том числе из-за роста нагрузки на нефтеперерабатывающий сегмент. Минниханов рассказал, что ТАИФ оптимизировал деятельность, продуктовый ряд и рынок сбыта продукции. Без этого «цифры [снижения прибыли] были бы <...> в несколько раз больше». Интерфакс

Московский НПЗ завершил ремонт

Московский НПЗ (входит в «Газпром нефть») вышел из ремонта и работает в графике, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Плановый ремонт «большого кольца» Московского НПЗ по графику, утвержденному Минэнерго, должен был завершиться 6 мая. Московский НПЗ обеспечивает около 40% рынка топлива Московского региона. Интерфакс

«Трансмашхолдинг» не спешит в Венгрию

«Трансмашхолдинг» может войти в капитал венгерской Dunakeszi не ранее следующего года. По словам руководителя направления по слияниям и поглощениям «Трансмашхолдинга» Алексея Кульчинского, «есть некоторые бюрократические тонкости», возникшие из-за того, что переговоры идут с правительством Венгрии. «Трансмашхолдинг» может приобрести минимум 50% Dunakeszi. Здесь планируется локализовать производство пассажирских вагонов для поставок в Египет. «Трансмашхолдинг» рассчитывает подписать с Egyptian National Railways контракт на поставку 700 вагонов в течение двух лет. Стоимость договора, по данным Минпромторга, более $500 млн. Интерфакс

«Сибирь» определила размер дивидендов

Совет директоров авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines) рекомендовал акционерам выплатить 816,5 млн руб. в виде дивидендов, сообщила компания. Таким образом, на выплату дивидендов может быть направлено 28,2% чистой прибыли авиакомпании по РСБУ. Интерфакс