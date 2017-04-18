Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: «Сибур» продал ненужное

«Сибур» продал ненужное

«Уралоргсинтез» вошел в состав «Сибура» в 1998 г., в 2012 г. холдинг его консолидировал, а в 2016 г. решил продать
«Уралоргсинтез» вошел в состав «Сибура» в 1998 г., в 2012 г. холдинг его консолидировал, а в 2016 г. решил продать
ПАО «СИБУР Холдинг»

«Сибур» продал завод «Уралоргсинтез» группе компаний «Эктос» за 22 млрд руб., сообщил «Сибур». Представитель «Эктоса» подтвердил покупку. От дополнительных комментариев он отказался.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото