«Сибур» продал ненужное

«Сибур» продал завод «Уралоргсинтез» группе компаний «Эктос» за 22 млрд руб., сообщил «Сибур». Представитель «Эктоса» подтвердил покупку. От дополнительных комментариев он отказался.
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