Хабаровский НПЗ вышел в прибыль

«ННК – Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (входит в состав Независимой нефтегазовой компании, ННК) в 2016 г. получил 14,198 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 7,441 млрд руб. в 2015 г. Выручка увеличилась на 14% до 24,67 млрд руб. На улучшение финансовых показателей повлияло сокращение прочих расходов в 4,2 раза до 7,834 млрд руб., в том числе курсовые разницы от пересчета активов и обязательств в иностранной валюте уменьшились в 4,45 раза до 7,047 млрд руб. Интерфакс

«Силовые машины» реконструируют ТЭЦ «Норникеля»

«Силовые машины» и «Норильский никель» подписали договор на реконструкцию двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2, сообщил машиностроительный концерн. «Силовые машины» полностью заменят основное и вспомогательное оборудование энергоблоков № 1 и № 2. Концерн выполнит работы по демонтажу отработавшего нормативный срок оборудования, проектированию и изготовлению нового, его поставке, монтажу и пуску в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию реконструированного энергоблока № 1 запланирован на 2020 г., энергоблока № 2 – на 2022 г. Интерфакс