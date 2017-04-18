Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Foxconn надеется на союз с Apple

Foxconn надеется на союз с Apple

Тайваньская Foxconn приглашает Apple поучаствовать в покупке подразделения микросхем памяти у японской корпорации Toshiba
Тайваньская Foxconn приглашает Apple поучаствовать в покупке подразделения микросхем памяти у японской корпорации Toshiba
Тайваньская Foxconn приглашает Apple поучаствовать в покупке подразделения микросхем памяти у японской корпорации Toshiba
Tomohiro Ohsumi / Bloomberg

На покупку подразделения микросхем Toshiba претендует уже несколько игроков рынка. Помимо Foxconn в числе потенциальных покупателей – американский производитель чипов Broadcom, заручившийся партнерством с фондом Silver Lake, а также производитель систем хранения данных Western Digital и южнокорейская компания SK Hynix. Осведомленные источники заявляют, что Foxconn выразила готовность заплатить за этот актив $28 млрд, а партнерство с Apple могло бы укрепить позиции тайваньской компании в борьбе с другими претендентами. Возможная продажа подразделения Toshiba стала болезненной темой для Японии: многие в стране не хотят, чтобы столь ценный высокотехнологичный актив попал в руки иностранцев.

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