Foxconn надеется на союз с Apple

Тайваньская Foxconn приглашает Apple поучаствовать в покупке подразделения микросхем памяти у японской корпорации Toshiba
Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
На покупку подразделения микросхем Toshiba претендует уже несколько игроков рынка. Помимо Foxconn в числе потенциальных покупателей – американский производитель чипов Broadcom, заручившийся партнерством с фондом Silver Lake, а также производитель систем хранения данных Western Digital и южнокорейская компания SK Hynix. Осведомленные источники заявляют, что Foxconn выразила готовность заплатить за этот актив $28 млрд, а партнерство с Apple могло бы укрепить позиции тайваньской компании в борьбе с другими претендентами. Возможная продажа подразделения Toshiba стала болезненной темой для Японии: многие в стране не хотят, чтобы столь ценный высокотехнологичный актив попал в руки иностранцев.