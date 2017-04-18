Непростая нейтральность

Федеральной комиссии по связи США будет сложно отменить принцип сетевой нейтральности, ставящий разные типы трафика в равные условия
Е. Егоров / Ведомости
Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай может объявить свой план отмены сетевой нейтральности уже в апреле. По мнению ряда экспертов, если он слишком поспешит с отменой действующих правил, его противники могут обратиться в суд и добиться там победы. Если же Пай проявит медлительность, например инициировав многоступенчатый процесс отмены по всем правилам, то рискует подорвать собственный авторитет и ослабить позиции республиканцев.