Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: «Вымпелком» взял крест

«Вымпелком» взял крест

Компания «Православные приходы» объявила себя виртуальным оператором на сети «Вымпелкома». Тот называет ее своим корпоративным клиентом
Компания «Православные приходы» объявила себя виртуальным оператором на сети «Вымпелкома». Тот называет ее своим корпоративным клиентом
Компания «Православные приходы» объявила себя виртуальным оператором на сети «Вымпелкома». Тот называет ее своим корпоративным клиентом
Е. Разумный / Ведомости

О появлении православного мобильного оператора «Благовест» в апреле сообщили несколько пользователей Facebook со ссылкой на рекламные буклеты оператора. На сайте компании «Благовест» также называется православным мобильным оператором. Юридическое лицо оператора – ООО «Православные приходы», зарегистрированное в Ногинске. С 2016 г. эта компания стала «виртуальным оператором связи под маркой «Благовест», говорится на сайте. Там же сообщается, что оператор уже действует в четырех областях – Московской, Владимирской, Калужской и Тверской. С 2010 г. «Православные приходы» были официальным поставщиком тарифного плана мобильной связи для приходов и монастырей Русской православной церкви (РПЦ). Разработкой этого тарифа занималась хозяйственная служба Московской патриархии и «Вымпелком», говорится на сайте.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото