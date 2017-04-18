Офис для X5

Кроме бизнес-центра на пр-те Маршала Жукова X5 рассматривает и другие объекты для аренды в Москве

Крупнейший в России продовольственный ритейлер X5 Retail может арендовать бизнес-центр 1 Zhukov общей площадью 22 000 кв. м. Сделка может стать крупнейшей за последние два года

X5 Retail Group ведет переговоры об аренде бизнес-центра 1 Zhukov, расположенного на пр-те Маршала Жукова, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работающих в этом районе. Информацию подтвердили также два человека, близких к разным сторонам переговоров. По словам двух консультантов, сделка еще не закрыта, поскольку ритейлер параллельно рассматривает и другие объекты для аренды.