Российские туристы возвращаются в Европу

Российские туристы снова стали ездить на отдых в Европу. Там они предпочитают больше пляжные направления, чем экскурсионные, отмечают туроператоры

Российские туристы снова заинтересовались европейским направлением: количество запросов на туры в страны Европейского союза выросло на 61%, подсчитали аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР), используя данные статистики «Яндекса». Европейское направление действительно показывает восстановление в организованном туризме, в среднем количество ранних бронирований выросло на 30%, подтверждает гендиректор холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. Спрос на авиабилеты в страны Европы в марте 2017 г. вырос на 15% год к году, добавляет директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.