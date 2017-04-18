У кредиторов все больше претензий к «Юлмарту»

Банк «Санкт-Петербург» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к структуре интернет-ритейлера «Юлмарт» – ООО «Юлмарт девелопмент» на 1,4 млрд руб., сообщается на сайте суда. Детали иска не уточняются. Сейчас в судах находится несколько исков от других банков и компаний о банкротстве АО «Юлмарт» и его структур. Ранее «Юлмарт» подписал с банком «Уралсиб» договор о реструктуризации кредита в размере 750 млн руб., выданного интернет-ритейлеру в 2016 г. на пополнение оборотных средств. Ведомости

Uber вводит новые правила оплаты

Uber будет блокировать сумму поездки на картах пассажиров такси до ее начала, сообщила компания, списание денег будет происходить после прибытия в пункт назначения. Новая мера вводится для проверки платежной карты, пояснил представитель Uber в России. Пока сервис работает в тестовом режиме у части пользователей в Москве. Ведомости

Владимир Груздев не управлял Incity

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд Воронежа изменил решение предыдущей инстанции, признавшей влияние Владимира Груздева на деятельность компании «Модный континент» (бренды Incity, Deseo) в период его нахождения на посту губернатора Тульской области, следует из решения суда. В 2016 г. компании «Юнайтэд кэпитал партнерс селектед эссетс лимитед» (структура фонда UCP Ильи Щербовича) и зарегистрированная на Сейшелах Sisal Artis Holdings заключили опцион на приобретение 10% «Модного континента». Последняя отказалась от сделки, аргументируя, что ее не поставили в известность о фактическом контроле Груздева над «Модным континентом». Ведомости

«Объединенным кондитерам» стало несладко

Ведущие кондитерские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры» – «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Рот фронт» значительно снизили чистую прибыль в 2016 г.: прибыль первого упала в 4,2 раза до 139,8 млн руб., второго – в 2,9 раза до 244,7 млн руб., а третьего – на 21,4% до 295,5 млн руб., следует из бухгалтерских отчетностей компаний. При этом выручка практически не изменилась. Причины снижения прибыли компаний не уточняются. Тасс Россияне стали меньше тратить в поездках В 2016 г. россияне сократили расходы в зарубежных поездках на треть до $24 млрд, сообщил Российский союз туриндустрии. В предыдущие два года их расходы также снижались: на 6% в 2014 г. и на 30% в 2015 г. Больше всего россияне тратят в путешествиях по Китаю и США, а также по Германии, Великобритании и Франции. По данным Росстата, в 2016 г. поток российских туристов за рубеж сократился на 7,9%. ТАСС