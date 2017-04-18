Рассудок вместе с эмоциями

На заре карьеры – будь то в банковском деле, юриспруденции, консалтинге или бухгалтерском учете – вы обнаружите, что все ваши коллеги не менее умны и трудолюбивы, чем вы, и поймете, что для профессионального успеха нужно что-то еще. За 40 лет работы в банке я узнал, что решающим фактором для профессионального роста является эмоциональный интеллект. Без него вы, скорее всего, станете сотрудником, которого никто не замечает, не ценит, не продвигает по службе, а часто и не удостаивает адекватного вознаграждения. Но развивать эмоциональный интеллект нужно как выпускнику вуза, лишь начинающему свой путь, так и видавшему виды ветерану.

Эмоциональный интеллект – это способность отслеживать собственные чувства и эмоции окружающих, понимать несхожесть разных оттенков чувств и классифицировать их, а также руководствоваться этой информацией в мыслях и поведении. Согласно исследованию American Express 2013 г., коэффициент эмоционального интеллекта – один из самых точных способов предсказать эффективность работников и лучшее подспорье в лидерстве и профессиональном мастерстве. Как писал Дэниел Гоулман в Harvard Business Review в 1998 г., «без него человек может обладать лучшей в мире подготовкой, острым аналитическим умом и неистощимым запасом идей, но все равно из него не получится выдающегося лидера».

Сегодня эмоциональный интеллект значит еще больше, чем тогда. Глобальный бизнес требует более тесной межотраслевой коммуникации, а появление больших данных привело к тому, что клиенты больше ценят индивидуальный подход. EQ – это больше, чем харизма или черты характера. Он проявляется в адаптивности, умении работать в команде и эмпатии – и выражается через умение слушать, оставаться спокойным и стойким перед лицом трудностей, ценить коллег и помогать им, а также общаться и сопереживать клиентам.

Самосознание и адаптивность

Самосознание – способность отдавать себе отчет в своих сильных и слабых сторонах, осознавать свои эмоции и их влияние на мысли и поведение. Самосознание – критический компонент эмоционального интеллекта, поскольку именно оно помогает вам приспосабливаться к череде разных руководителей, коллег, клиентов, рабочих стилей и характеров, которые встретятся вам на протяжении вашей карьеры.