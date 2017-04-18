Статья опубликована в № 4304 от 18.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Испытательный срок для выпускников вузов

Минтруд России предложил внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), чтобы можно было принимать на испытательный срок выпускников вузов, колледжей и техникумов. Как сообщила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова, сейчас ТК запрещает устанавливать испытательный срок для молодых людей в течение года с момента выпуска. По ее словам, работодатели не хотят нанимать выпускников на таких условиях. Интерфакс

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