Цифры. Тенденции. События

Испытательный срок для выпускников вузов

Минтруд России предложил внести поправки в Трудовой кодекс (ТК), чтобы можно было принимать на испытательный срок выпускников вузов, колледжей и техникумов. Как сообщила замминистра труда и социальной защиты Любовь Ельцова, сейчас ТК запрещает устанавливать испытательный срок для молодых людей в течение года с момента выпуска. По ее словам, работодатели не хотят нанимать выпускников на таких условиях. Интерфакс