Пушкинский в Венеции

Пушкинский музей привезет на 57-ю Венецианскую биеннале современного искусства выставку «Человек как птица. Образы путешествий». Она включена в параллельную программу биеннале и будет проходить в старинном палаццо Соранцо Ван Аксель. Кураторы выставки – директор музея Марина Лошак и заведующая отделом кино и медиаискусства Ольга Шишко выбрали для участия 15 художников, половина из них российские, все достаточно известные. Часть произведений будут сделаны специально для выставки. Большинство из них видео- и аудиоинсталляции и объекты, жанрово традиционная работа только у Ирины Затуловской.

Рассказывая о проекте для Венеции, Лошак отметила, что для музея очень важно представить направление «Пушкинский XXI». Она напомнила о прошлых выставках современных художников и назвала будущие: в мае свою работу покажет группа Recycle, в сентябре Белый зал с колоннадой и вход в музей отметит инсталляциями Цай Гоцян, а в 2018 г. Билл Виола покажет видео на тему картин старых мастеров из коллекции музея.

На вопрос «Ведомостей», не потеряется ли выставка Пушкинского среди многих сотен проектов параллельной и основной программ биеннале, Лошак ответила, что, конечно, есть такая опасность. «Но когда мы спросили итальянских коллег, включавших нашу выставку в программу – кстати, принимают туда не всех желающих, – они ответили, что надо просто сделать хорошую выставку и ни о чем больше не беспокоиться», – ответила директор ГМИИ им. А. С. Пушкина. Конечно, многие участники привлекают для обеспечения внимания PR-агентства, но в профессиональной среде биеннале информация о том, где действительно интересно, распространяется молниеносно. А именно мнение профессиональной публики – музейных людей, арт-дилеров, галеристов и журналистов – делает погоду на биеннале.