Терминал на вырост

Global Ports вложит 4,2 млрд руб. в расширение терминала в порту Санкт-Петербург. Существующие контейнерные мощности загружены менее чем на 50%, но проект долгосрочный

АО «Петролеспорт» (входит в Global Ports) планирует расширить комплекс для перевозки контейнерных, паромных и генеральных грузов в порту Санкт-Петербург. Объем инвестиций составит 4,2 млрд руб., 97,2% из них – собственные средства. После расширения мощность контейнерного терминала увеличится на 400 000 TEU. Вчера инвестпроект был одобрен на совете по инвестициям Петербурга. В ближайшее время он пройдет юридическое оформление в статусе стратегического, говорит представитель комитета по инвестициям.

«Петролеспорт» планирует построить два причала общей протяженностью 365 м с тремя контейнерными перегружателями, складской комплекс площадью 235 000 кв. м и объекты инженерной инфраструктуры, сообщил Станислав Медведев, директор по экономике и финансам компании. Общая площадь застройки составляет 25 га, 78% этой территории принадлежит компании или арендовано на долгосрочной основе, остальные 22% – в собственности городской администрации. «Петролеспорт» просит выделить участки целевым назначением и заключить соглашение о застройке.