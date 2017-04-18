Быстрая Пасха

На домашнем рынке в Северной Америке восьмой «Форсаж» принес на старте $100,2 млн и стал вторым фильмом франшизы, пересекшим $100-миллионный рубеж в первый уикенд. До него это удалось предыдущей серии, вышедшей два года назад. Ее рекорд – $147,18 млн – остался в Америке непобитым. Новый гоночный эпизод оправдал ожидания зрителей, выставивших фильму А по шкале CinemaScore. Большинство рецензентов тоже довольны – агрегатор кинопрессы Rotten Tomatoes показал 64% одобрительных отзывов. Как заметил один из ведущих американских критиков, «вы заранее знаете, что получите, и вы это получаете».

Но главные достижения «Форсажа-8» – в международном прокате, где фильм заработал $432,3 млн, побив рекорд стартовых сборов, принадлежавший «Миру юрского периода» ($316,7 млн). Вместе с домашними $100,2 млн получилось $532,5 млн, и это главный рекорд – предыдущим чемпионом мира были «Звездные войны: Пробуждение силы» с $529 млн. А общая касса восьми фильмов франшизы «Форсаж» приблизилась к $4,5 млрд.

«Форсаж-8» занял первую строчку прокатной таблицы на всех 60 с лишним территориях, где стартовал. С гигантским отрывом лидирует Китай – $190 млн («Форсаж-8» стал самым успешным голливудским фильмом на местном рынке). На 2-м месте Мексика ($17,8 млн), на 3-м – Великобритания ($17 млн), на 4-м – Россия ($14,1 млн). Замыкает пятерку Германия с $13,6 млн.

По материалам boxofficemojo.com