«Российский капитал» может получить активы «Города»

Банк «Российский капитал» может быть докапитализирован на 8 млрд руб. на возвратной основе за счет активов проблемного застройщика ГК «Город» для завершения строительства его объектов в Петербурге, рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. По словам другого источника, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко попросил у президента Владимира Путина обеспечить стабильное финансирование проектов ГК «Город». Президент расписал поручение в правительство. «За счет существующих активов ГК «Город» докапитализировать банк «Российский капитал» по схеме «СУ-155», – добавил он. «Поручение проработать этот вопрос поступило и находится в работе», – сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. В банке «Российский капитал» и пресс-службе Минстроя это не комментируют. «Российский капитал» с 2015 г. достраивает объекты проблемного застройщика «СУ-155». Для реализации проекта он неоднократно получал вливания в капитал, в том числе по программе докапитализации через ОФЗ. Интерфакс

«Силовые машины» заключили контракт с «Норникелем»

ПАО «Силовые машины» полностью заменит основное и вспомогательное оборудование на двух энергоблоках Норильской ТЭЦ-2 в рамках контракта с ПАО «ГМК «Норильский никель». Обновленные энергоблоки нужны для покрытия тепловых и электрических нагрузок потребителей Заполярного филиала «Норникеля» и муниципального района Талнах города Норильска, сообщила компания. Условий контракта пресс-служба не называет. Старший аналитик ИК ЛМС Дмитрий Марков оценивает стоимость реконструкции двух энергоблоков Норильской ТЭЦ-2 примерно в 25 млрд руб., а рентабельность проекта – в 8–10%. Ведомости

Промышленность выросла к весне

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе – марте 2017 г. составил 102%, в Ленобласти – 95,7%. Ведомости

Склады сдаются

По итогам I квартала 2017 г. общий объем качественных складских площадей Петербурга и Ленинградской области составил 3,1 млн кв. м, подсчитали аналитики Knight Frank. За квартал в эксплуатацию был введен минимальный объем складских площадей – 5000 кв. м, заключены сделки аренды более чем на 35 000 кв м. Ставки аренды остаются на уровне конца 2016 г.: в классе А – 430–550 руб., в классе В – 300–500 руб. за 1 кв. м. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию еще около 90 000 кв. м качественных складских площадей. Ведомости

Вологодская область займет 2,415 млрд руб.

Правительство Вологодской области объявило конкурсы на пять кредитных линий на три года, сказано на сайте госзаказа. В рамках первого планируется привлечь 615 млн руб., еще два на 200 млн руб. каждый и два – по 700 млн руб. Средства планируется направить на погашение дефицита областного бюджета и государственных долговых обязательств. Интерфакс