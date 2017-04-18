«Форсаж» разогнал прокат

Голливудский «Форсаж-8» оправдал ожидания кинотеатров: по кассе фильм уже показал лучший старт года
Universal Pictures International
В первый уикенд проката (13–16 апреля) «Форсаж-8» от Universal Pictures собрал в российских кинотеатрах 684 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). С учетом стран СНГ касса фильма, по предварительным данным, составит около 800 млн руб., сообщил журнал «Бюллетень кинопрокатчика». Это лучший старт этого года, отмечает журнал. «Форсаж» (в оригинале Fast and Furious) – знаменитая голливудская франшиза о гонках без правил. Предыдущий эпизод «Форсажа» весной 2015 г. собрал в России и СНГ (без учета Украины) 1,7 млрд руб. и вошел в топ-10 самых кассовых фильмов национального проката за всю историю. Поэтому у российских кинотеатров были высокие надежды и на следующий эпизод франшизы. Впрочем, несмотря на хороший результат, в первый уикенд «Форсаж-8» собрал меньше предыдущей серии.