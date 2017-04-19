Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Налогам мешает медицина

Налоговые реформы в США задержатся из-за разногласий в конгрессе по поводу реформы здравоохранения, предупредил в интервью FT министр финансов США Стивен Мнучин. Сокращение расходов в этой области должно было компенсировать выпадение доходов из-за снижения налогов. По словам Мнучина, изначальной целью было провести налоговые реформы через конгресс к августу, но теперь это «нереалистично». Тем не менее Мнучин по-прежнему настаивает на реформе налоговой системы уже в этом году. Один из ее ключевых пунктов – идея «пограничных налогов» (введение пошлин на импорт и освобождение от налога на прибыль экспорта). Мнучин также постарался развеять опасения, что администрация президента Дональда Трампа может начать новые валютные войны (ранее Трамп высказывал недовольство высоким курсом доллара). FТ

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