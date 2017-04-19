Закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев

Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Закон не сохранился

Минкомсвязи представило предложения, как следует понимать антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова, 17 марта. Этот закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Минкомсвязи конкретизировало, что именно им следует хранить и как долго.