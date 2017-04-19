Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Закон не сохранился

Закон не сохранился

Расходы бюджета необоснованно вырастут, связь подорожает – Минэкономразвития раскритиковало предложения Минкомсвязи об исполнении закона Яровой
  • Кирилл Седов
Закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев
Закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев
Д. Абрамов / Ведомости

Минкомсвязи представило предложения, как следует понимать антитеррористические поправки депутата Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова, 17 марта. Этот закон обязывает российских операторов связи и интернет-провайдеров с июля 2018 г. хранить трафик клиентов до шести месяцев. Минкомсвязи конкретизировало, что именно им следует хранить и как долго.

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