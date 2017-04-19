Строителя газопровода за 51,4 млрд руб. выберут без конкурса

«Газпром» в апреле заключает с единственным поставщиком контракт на строительство магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток на сумму 51,44 млрд руб., сообщил заказчик. Срок строительства – декабрь 2019 г. Интерфакс

НМТП пообещал большие дивиденды

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2016 г. – 15 млрд руб., сообщила компания. На этой новости акции НМТП подорожали на 7%. При этом в прошлом году НМТП уже выплатил промежуточные дивиденды за 2016 г. в размере 8,9 млрд руб. За 2015 г. НМТП заплатил 1 млрд руб. дивидендов. Ведомости

«Сибмост» продается Сбербанку

ФАС удовлетворила ходатайство Сбербанка о приобретении 51% голосующих акций АО «Сибмост», сообщило ведомство. По данным базы «СПАРК-Интерфакс» на 9 декабря 2016 г., 100% АО «Сибмост» принадлежит самой компании, ранее 92,46% принадлежало Альберту Кошкину, 7,53% – его сыну Владиславу Кошкину. Ранее сообщалось, что «Сибмост» ведет переговоры с рядом компаний о продаже себя, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявлял, что большая доля акций «Сибмоста» отойдет Сбербанку и АФК «Система». Сейчас несколько кредиторов требуют банкротства «Сибмоста». Интерфакс

ОВК проведет SPO

Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что планирует провести SPO, продав примерно 2,2% от увеличенного уставного капитала. Начало размещения запланировано на конец апреля, цена будет определена советом директоров ОВК исходя из рыночной стоимости. В I квартале ОВК нарастила выпуск вагонов на 51% до 4600 шт., говорится в сообщении холдинга. Интерфакс

Монгольские ГЭС могут угрожать Байкалу

Министр природных ресурсов Сергей Донской предложил Монголии провести экспертные консультации по комплексной оценке влияния ГЭС в бассейне реки Селенга на экосистему озера Байкал, сообщило министерство. Монголия хочет построить в бассейне Селенги ГЭС «Шурэн» (245 МВт) на самой Селенге, а также «Эгийн-гол» (315 МВт), «Орхон» (100 МВт) и «Чаргайт» (25 МВт) на ее притоках. В марте в Бурятии прошли общественные слушания проекта: часть населения выступила против ГЭС, заявив, что они могут негативно повлиять на водоснабжение населенных пунктов и разрушить экосистему Селенги как главного притока Байкала. Интерфакс