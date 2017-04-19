Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Деньги на «Будущее»
Деньги на «Будущее»
Через полгода после IPO ФГ «Будущее» планирует допэмиссию. Пополнение капитала нужно для консолидации купленного в феврале НПФ «Социальное развитие», а также чтобы покрыть расходы на переходную кампанию 2017 г.
Основной владелец ФГ «Будущее» Борис Минц ищет деньги на привлечение новых пенсионеров
Андрей Гордеев / Ведомости
Финансовая группа «Будущее» (объединяет частные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца), разместившая на Московской бирже в конце прошлого года 20% акций, может провести допэмиссию и даже выйти на биржу для пополнения капитала. В повестку грядущего собрания акционеров (состоится 17 мая в заочной форме) группа включила пункт о дополнительной эмиссии акций.