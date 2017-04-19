Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Деньги на «Будущее»

Деньги на «Будущее»

Через полгода после IPO ФГ «Будущее» планирует допэмиссию. Пополнение капитала нужно для консолидации купленного в феврале НПФ «Социальное развитие», а также чтобы покрыть расходы на переходную кампанию 2017 г.

Илья Усов,

Дарья Борисяк

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