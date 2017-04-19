Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Деньги на «Будущее»

Деньги на «Будущее»

Через полгода после IPO ФГ «Будущее» планирует допэмиссию. Пополнение капитала нужно для консолидации купленного в феврале НПФ «Социальное развитие», а также чтобы покрыть расходы на переходную кампанию 2017 г.
Основной владелец ФГ «Будущее» Борис Минц ищет деньги на привлечение новых пенсионеров
Основной владелец ФГ «Будущее» Борис Минц ищет деньги на привлечение новых пенсионеров
Андрей Гордеев / Ведомости

Финансовая группа «Будущее» (объединяет частные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца), разместившая на Московской бирже в конце прошлого года 20% акций, может провести допэмиссию и даже выйти на биржу для пополнения капитала. В повестку грядущего собрания акционеров (состоится 17 мая в заочной форме) группа включила пункт о дополнительной эмиссии акций.

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