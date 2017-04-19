Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Нескромные процентщики

Нескромные процентщики

ЦБ предлагает ограничить величину микрозайма доходом заемщика – граждане сами не в состоянии занимать по средствам
Люди берут значительно больше кредитов и долгов, чем могут обслуживать, согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Люди берут значительно больше кредитов и долгов, чем могут обслуживать, согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
Е. Разумный / Ведомости

Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», – заявил вчера президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей. Из его слов следует, что потребители финансовых услуг, а именно микрозаймов его беспокоят в первую очередь: среди микрофинансовых организаций (МФО) есть и такие, кто не объясняет гражданам условия займа и «цепочку возможных последствий», и большинство заемщиков «неминуемо попадает в долговую спираль».

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