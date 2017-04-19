Банк с «тетрадкой»

В Торговом городском банке обнаружены забалансовые вклады – обязательства по ним более чем на 0,6 млрд руб. не значатся в реестре
М. Стулов / Ведомости
Часть вкладов, привлеченная Торговым городским банком (ТГБ, лишился лицензии в марте), оказалась за балансом. Временная администрация банка получила от бывшего руководства ТГБ 504 досье по вкладам на 601 млн руб. – информация о них отсутствует в балансе и автоматизированной учетной системе банка, говорится в ответе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на вопросы «Ведомостей». После начала страховых выплат (24 марта. – «Ведомости») стали поступать заявления о несогласии с размером возмещения от вкладчиков, сведения о которых полностью или частично отсутствуют в реестре. Согласно реестру банка возмещение получат около 12 500 вкладчиков на 6,85 млрд руб., сообщило АСВ, выплатами занимается Россельхозбанк (РСХБ). Представитель банка сообщил, что около 3% вкладчиков не согласились с суммой компенсации (всего банк выплатил страховки 7000 вкладчиков). Примерно столько же было отражено в отчетности банка на 1 марта этого года. Банк лишился лицензии за нарушение антиотмывочного закона, проведение высокорискованной кредитной политики и несвоевременное исполнение обязательств перед кредиторами, говорилось в сообщении ЦБ. Из его отчетности следует, что в основном он привлекал средства физлиц и размещал их в кредиты компаниям.