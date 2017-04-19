Выручка «Лаборатории Касперского» выросла на 4%

Общемировая неаудированная выручка «Лаборатории Касперского» по МСФО в 2016 г. составила $644 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. на 4%, сообщила компания. Российские продажи в рублевом выражении выросли на 15%, однако компания не раскрывает конкретные показатели. Лидером по продажам продуктов компании является Европа, на нее приходится более трети продаж, на втором месте США и Канада – на них приходится 24,3% продаж, на Россию и страны СНГ – 13,3%. Интерфакс

ZTE увеличила чистую прибыль на 27,8%

Китайский поставщик телекоммуникационного оборудования ZTE увеличил чистую прибыль в I квартале 2017 г. на 27,8% благодаря росту продаж смартфонов и решений для сетей мобильной связи. Как говорится в сообщении компании для фондовой биржи, чистая прибыль в январе – марте выросла до 1,21 млрд китайских юаней ($176 млн) с 949,5 млн юаней годом ранее. Квартальная выручка ZTE поднялась на 17,8% до 25,75 млрд юаней. Интерфакс

Бывшего руководителя China Telecom судят за взяточничество

Бывший председатель правления China Telecom Чан Сяобин во вторник предстал перед судом по обвинению в получении взяток. В период с 1998 по 2014 г. Чан Сяобин, являясь замначальника управления в министерстве связи КНР и предправления China Unicom, злоупотреблял служебным положением, утверждает прокуратура. Общая сумма взяток превышала 3,76 млн юаней (около $550 млн). Интерфакс