Theranos согласилась взять паузу

Согласно достигнутому соглашению между сторонами действующие и формальные владельцы, руководители, а также менеджеры Theranos в течение двух лет не должны работать в любых лабораториях, где распространяются программы агентства CMS, сказано в ее сообщении. CMS отвечает за реализацию госпрограмм Medicare и Medicaid для пожилых и малоимущих американцев. Взамен CMS уменьшит штрафы для компании: по гражданским делам Theranos заплатит всего $30 000 штрафов, а не по $10 000 за каждый рабочий день, когда компания нарушала нормативные требования.

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