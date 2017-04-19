Theranos согласилась взять паузу

Основательница Theranos Элизабет Холмс и другие сотрудники компании обязались в течение двух лет не заниматься анализами крови
Jeff Chiu / AP
Согласно достигнутому соглашению между сторонами действующие и формальные владельцы, руководители, а также менеджеры Theranos в течение двух лет не должны работать в любых лабораториях, где распространяются программы агентства CMS, сказано в ее сообщении. CMS отвечает за реализацию госпрограмм Medicare и Medicaid для пожилых и малоимущих американцев. Взамен CMS уменьшит штрафы для компании: по гражданским делам Theranos заплатит всего $30 000 штрафов, а не по $10 000 за каждый рабочий день, когда компания нарушала нормативные требования.