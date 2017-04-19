Цифры. Тенденции. События

Стюардесса проиграла «Аэрофлоту»

Тушинский суд Москвы отклонил иск стюардессы Ирины Иерусалимской к «Аэрофлоту». Стюардесса требовала признать дискриминационным требование к членам экипажа, согласно которому допускается лишь определенный рост и размер одежды проводников. Также Иерусалимская требовала у «Аэрофлота» 1 млн руб. в качестве возмещения морального ущерба и компенсации. Она утверждала, что из-за несоответствия ограничениям была переведена на внутренние рейсы и потеряла в зарплате. Интерфакс

Вертикальные структуры разочаровали

Слияние оборонных предприятий в вертикально-интегрированные структуры до сих пор не оправдало себя, поставленные цели не достигнуты, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Они не стали ни глобально конкурентоспособными, ни высококапитализированными, ни устойчиво прибыльными», – сказал он. По словам Рогозина, интегрированные структуры демонстрируют низкие по сравнению с западными производительность труда и операционную рентабельность. Он подчеркнул, что для преодоления этих недостатков у менеджмента зачастую не хватает компетентности и волевых качеств. Интерфакс

Правительство ждет снижения безработицы

Правительство рассчитывает на снижение безработицы в 2017 г. до 5% экономически активного населения по методике Международной организации труда, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. В прошлом году она составила 5,5%. Медведев отметил, что в большинстве европейских стран безработица в среднем составляет 10% экономически активного населения. Безработица в России сохраняется «в разумных рамках» за счет мер поддержки занятости, резюмировал он. ТАСС