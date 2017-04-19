Вредно ссориться с кандидатами

Работодателям следует относиться к соискателям как к клиентам, потому что негативные впечатления претендентов на вакансии могут обернуться падением продаж

При поиске работы кандидаты часто сталкиваются с неудобствами вроде необходимости заполнять множество онлайновых заявок и посещать собеседования без возможности узнать результат. Судя по организации процесса подбора персонала, работодатели забывают, что кандидаты на трудоустройство являются еще и их клиентами. В то же время многие исследования подтверждают, что плохое обращение с кандидатами-клиентами может в дальнейшем дорого обойтись компании.

При этом обиженные кандидаты не склонны скрывать свое разочарование. Треть из 438 участников опроса, проведенного компаниями Future Workplace и CareerArc Group, рассказали, что делились с другими людьми негативным опытом, полученным при общении с прошлым или потенциальным работодателем, – лично, через интернет или социальные сети. А более половины тех, кто прочитал негативные отзывы о той или иной компании (или услышал негативные оценки от друзей или знакомых), впоследствии решали не откликаться на ее вакансии, выяснили исследователи.