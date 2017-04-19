1 млрд руб.

Правительство Республики Карелии намерено привлечь четыре кредитные линии для покрытия дефицита бюджета общим объемом 1 млрд руб. Срок пользования кредитными средствами – 36 месяцев. Процентная ставка – 11%. Заявки принимаются до 5 мая, итоги подведут 10 мая 2017 г. Законодательное собрание Карелии в окончательном чтении приняло бюджет региона с дефицитом 1,8 млрд руб. Объем доходов консолидированного бюджета Республики Карелии в 2017 г. составляет 31,8 млрд руб., расходы утверждены на уровне 33,6 млрд. Дефицит – 1,8 млрд руб., или 5,4% от расходов. Интерфакс

Новый топ-менеджер в «Силовых машинах»

Директором по производству и заместителем генерального директора ПАО «Силовые машины» с 12 апреля назначен Филипп Винерон, говорится в сообщении пресс-службы «Силовых машин». Ранее Винерон, с 2011 г., занимал должность генерального директора российского представительства финского производителя подъемных кранов и строительного оборудования Konecranes Oy. Винерон родился в 1964 г., в 1987 г. окончил Высший политехнический институт (ISIC, Бельгия) по специальности «электромеханика», квалификация «промышленный инженер». В 1991 г. получил степень магистра экономики в университете FUCAM (Бельгия). В числе задач нового замгендиректора – повышение производительности, развитие направлений для увеличения эффективности взаимосвязей бизнес-процессов и снижения операционных издержек, уточнили в пресс-службе. Ведомости

Школа в Новой Голландии

На острове Новая Голландия 22 апреля открывается школа креативных индустрий «Маяк». Образовательный центр разместился на трех этажах в Доме коменданта, говорит Надежда Насоновская, учредитель школы. Центр рассчитан на обучение детей от 7 до 17 лет, он предлагает курсы по фотографии, анимации, кино, графическому дизайну, рекламе, театру, компьютерным играм, программированию. Полный цикл занятий начнется в сентябре, весной и летом пройдет ряд мастер-классов и интенсивов. Долгосрочные курсы (четыре месяца, занятия по два-три раза в неделю) будут стоить около 45 000 руб., говорит директор школы Ольга Смирнова. Стоимость коротких программ (1–2 дня) – от 2000 до 5000 руб. Предполагаемый срок окупаемости проекта – 3–4 года, говорит Надежда Насоновская, не уточняя размер инвестиций. Ведомости

Бывший директор Балтзавода оправдан

Василеостровский районный суд Петербурга во вторник оправдал бывшего генерального директора ОАО «Балтийский завод» Андрея Фомичева по делу о преднамеренном банкротстве предприятия. Свидетели отметили, что как руководитель Фомичев делал для предприятия все возможное и не был заинтересован в его банкротстве. Также суд отклонил гражданский иск Балтийского завода к Фомичеву на сумму почти в 7 млрд руб. и признал за ним право на реабилитацию. Интерфакс