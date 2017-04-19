Оператор «Дуэлянта» стал лауреатом премии «Белый квадрат»

В «Гоголь-центре» прошла XIII церемония вручения премии операторского искусства «Белый квадрат», основанной Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 г. Лауреатом главного приза за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2016 г. стал оператор картины «Дуэлянт» Максим Осадчий. «У нас сильнейшая операторская школа, и она все больше и больше развивается», – сказал Осадчий, получая награду. На вопрос, кто для него эталон среди российских операторов и операторов Голливуда, лауреат ответил: «В России – Сергей Урусевский, а в Голливуде мне очень нравится оператор Джордан Кроненвет, он очень мощный. Он снимал очень много картин, в том числе и фильм «Бегущий по лезвию» с Ридли Скоттом». Напомним, Урусевский во время съемок фильма «Летят журавли» придумал и впервые применил круговые операторские рельсы. Премия «За вклад в операторское искусство» им. Сергея Урусевского вручена Геннадию Карюку. Он известен работами в фильмах Киры Муратовой, Георгия Данелии, Марлена Хуциева. Приз «Операторское признание» достался Анатолию Кокушу, известному киноинженеру, обладателю двух премий «Оскар». The Hollywood Reporter (российское издание)

В Москве покажут «Новое кино Австрии»

Фестиваль пройдет с 19 по 23 апреля в Центре документального кино. Как сообщают организаторы, арт-объединение CoolConnections, в программе пять фильмов, «каждый из которых говорит о тесной связи искусства и истории, прошлого и настоящего». Большая часть картин основана на реальных событиях и рассказывает о выдающихся личностях, будь то кинобиография художника-экспрессиониста Эгона Шиле или писателей Стефана Цвейга и Эриха Кестнера. О буквальной связи прошлого и настоящего задумается «Ночь длиною в тысячу часов», а картина «Где же мы ошиблись?» направит взгляд уже в будущее. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Colta.ru