Статья опубликована в № 4305 от 19.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
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Жители России все чаще читают газеты и журналы в интернете, пишут аналитики «Сбербанк CIB» Светлана Суханова и Мария Суханова в исследовании «Цифровой индекс Иванова – на полпути в цифровое будущее». «Получение новостей, прослушивание музыки, просмотр фильмов – активности, которые все еще чаще совершаются офлайн, но недалеки от смещения фокуса в онлайн», – отмечается в исследовании. RNS
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