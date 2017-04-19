Цифры. Тенденции. События

Читатели в сети

Жители России все чаще читают газеты и журналы в интернете, пишут аналитики «Сбербанк CIB» Светлана Суханова и Мария Суханова в исследовании «Цифровой индекс Иванова – на полпути в цифровое будущее». «Получение новостей, прослушивание музыки, просмотр фильмов – активности, которые все еще чаще совершаются офлайн, но недалеки от смещения фокуса в онлайн», – отмечается в исследовании. RNS