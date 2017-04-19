Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Медведев

«Я уже на эту тему высказывался <...> Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев».

Так председатель правительства в ходе своего отчета в Госдуме ответил на вопрос, что мешает ему «защититься от нападок Навального». («Ведомости»)

Владимир Жириновский

«Все эти декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы».

Лидер ЛДПР, чей доход в прошлом году вырос в 14 раз, уверен, что власть и без деклараций «прекрасно знает, кто ворует и кого надо арестовать». («Интерфакс»)

Мария Захарова

«Появление таких страниц рассматриваем в контексте нового витка агрессии Запада. Призываем пользователей быть бдительными».

Представительница МИДа сообщила об участившихся случаях создания в социальных сетях фальшивых страниц российских загранучреждений. (ТАСС)