China Development Bank может финансировать покупку «Полюса»

В финансировании покупки консорциумом китайских компаний доли в «Полюсе» может принять участие China Development Bank. Консорциум во главе с Fosun International Ltd. с 2016 г. ведет переговоры о покупке примерно 25% акций «Полюса». По словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, они пока продолжаются и определенных сроков завершения нет. В качестве участников консорциума рассматриваются также Zhaojin Mining и Hainan Mining, говорят источники. «Полюс» также может вскоре разместить на Лондонской и Московской биржах 10% акций. reuters

ОПЕК думает продлить соглашение

Производители нефти приблизились к снижению глобального профицита и ребалансировке рынка, поэтому ОПЕК в следующем месяце будет решать, продлевать ли соглашение о сокращении добычи, когда оно истечет в июне, сказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. «Мы с оптимизмом видим, как принятые меры уже вывели нас на путь восстановления, – сказал Баркиндо. – Мы продолжим действовать совместно, чтобы доказать эффективность наших мер». bloomberg

«Русгидро» участвует в санации «Пересвета»

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал советам директоров «дочек» одобрить участие в санации банка «Пересвет», говорится в материалах компании. Речь идет о «РАО ЭС Востока», РБЭФ и «ЭСК Русгидро», компании должны выкупить облигации банка. Группа «Русгидро» хранила на счетах в «Пересвете» 5,5 млрд руб. Выкуп пройдет по цене не выше номинала в 329 руб. Участие в санации банка одобрил также совет директоров «Интер РАО», группа хранила в банке 18,7 млрд руб. и намерена приобрести облигации на 16,76 млрд руб. Интерфакс

Polymetal рефинансирует долг полностью

Polymetal хочет до конца первого полугодия полностью рефинансировать задолженность этого года, сказал гендиректор компании Виталий Несис. В этом году Polymetal должен погасить $100 млн, а в 2018 г. – более $600 млн, включая кредит Сбербанка. «Уралсиб» открыл Polymetal кредитную линию на $100 млн. По словам Несиса, при рефинансировании истекающего в 2018 г. кредита Сбербанка на $400 млн ключевой приоритет – продление кредита, желательно на срок не менее пяти лет. Чистый долг Polymetal в I квартале вырос на $177 млн и достиг $1,51 млрд – из-за сезонности закупок, лага между производством и продажами и роста вложений в крупный казахстанский проект «Кызыл». Reuters