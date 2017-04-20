Спор о дивидендах

У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина другое мнение: по итогам 2016 г. компания направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, заявлял он

Росимущество предложило направить на дивиденды «Роснефти» 50% прибыли по МСФО, написал «Интерфакс» со ссылкой на источники и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. У главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина другое мнение: по итогам 2016 г. компания направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, заявлял он. Основной акционер («Роснефтегаз», председатель совета директоров – Сечин) решение уже принял, пояснил Сечин. Его поддерживает Минэнерго. Как и в прошлом году, ведомства подготовили две разные директивы, поясняет чиновник. Представитель «Роснефти» не отвечал на звонки.