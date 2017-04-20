Знакомый подрядчик

«Стройтранснефтегаз» участвует во всех стратегических трубопроводных проектах России: «Южный коридор», Бованенково – Ухта и Ухта – Торжок, Сахалин – Хабаровск – Владивосток
ПАО «Газпром»
Строительная компания Геннадия Тимченко «Стройтранснефтегаз» (ранее «Стройтрансгаз») получит еще один крупный подряд «Газпрома». Во вторник тот сообщил, что в апреле намерен заключить контракт на сумму 51,4 млрд руб. с единственным поставщиком на строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Контракт может получить «Стройтранснефтегаз», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к подрядчику. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 г. Он касается развития газотранспортной системы «для обеспечения транспортировки газа будущим потребителям на Дальнем Востоке России», сказал представитель «Газпрома», отказавшись от дополнительных комментариев. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о поставках на нефтехимический проект «Роснефти» ВНХК и Находкинский завод минудобрений Артема Оболенского.