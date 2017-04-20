Знакомый подрядчик

Строительная компания Геннадия Тимченко «Стройтранснефтегаз» (ранее «Стройтрансгаз») получит еще один крупный подряд «Газпрома». Во вторник тот сообщил, что в апреле намерен заключить контракт на сумму 51,4 млрд руб. с единственным поставщиком на строительно-монтажные работы по объекту «Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Контракт может получить «Стройтранснефтегаз», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Эту информацию подтвердил источник «Ведомостей», близкий к подрядчику. Срок исполнения контракта – декабрь 2019 г. Он касается развития газотранспортной системы «для обеспечения транспортировки газа будущим потребителям на Дальнем Востоке России», сказал представитель «Газпрома», отказавшись от дополнительных комментариев. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что речь идет о поставках на нефтехимический проект «Роснефти» ВНХК и Находкинский завод минудобрений Артема Оболенского.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров