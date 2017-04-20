Правительство докапитализирует РСХБ на 30 млрд руб.

Правительство увеличит средства на докапитализацию Россельхозбанка (РСХБ) в 2017 г. до 30 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «На докапитализацию РСХБ заложены 10 млрд руб. в структуре тех 215 млрд руб., которые идут на финансирование сельского хозяйства. Но с учетом обсуждения этой темы, совещания, которое я провел, было принято решение о том, чтобы изыскать еще 20 млрд руб.», – сказал Медведев. Средства были найдены после того, как Альфа-банк досрочно вернул 63 млрд руб., полученные по программе докапитализации банковского сектора. Интерфакс

Сбербанк секьюритизирует 50 млрд руб. ипотеки

Сбербанк России и ипотечный агент «Фабрика ИЦБ» («дочка» Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) подписали договор купли-продажи пула ипотечных кредитов на 50 млрд руб. «Структура сделки представляет собой новый инструмент однотраншевой секьюритизации, в полном объеме гарантированный АИЖК», – говорится в сообщении госбанка. Ведомости

Эмитенту впервые понизили уровень листинга из-за убытков

Московская биржа впервые понизила уровень листинга облигаций из-за убытков эмитента – прецедент создан по облигациям «Абсолют банка», следует из сообщения организатора торгов. В нем говорится, что с 19 апреля облигации банка отдельных серий перешли из первого во второй и третий уровни листинга. «Абсолют банк» в 2016 г. получил чистый убыток по МСФО в размере 2,97 млрд руб. В марте банк стал самым убыточным из несанируемых – убыток 2,5 млрд руб. Интерфакс