Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Вкратце

«Таттелеком» привлек в Сбербанке кредиты на 1,7 млрд руб.

Совет директоров «Таттелекома» одобрил привлечение кредитов Сбербанка для погашения текущей задолженности. Согласно данным системы «СПАРК-маркетинг», в марте и апреле этого года стороны заключили договоры о предоставлении 895,8 млн руб. кредита по ставке 9,5% годовых и 800 млн руб. по ставке 9,25%. Срок их действия – три года. Интерфакс

Доля мобильной экономики в 2016 г. составила 3,7% от ВВП России

Вклад мобильной экономики в ВВП России по итогам 2016 г. составил 3,7%, к 2021 г. мобильная экономика составит 4,7% от ВВП, свидетельствуют результаты исследования «Цифровая экономика России», проведенного Российской ассоциацией электронных коммуникаций. Интерфакс