Телеканалы не готовы переплачивать

Российские телеканалы готовы потратить за право трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. сумму на 15–20% выше той, что заплатила в 2014 г. Бразилия, заявил вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко. Ранее «Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» не согласились приобретать телеправа на соревнования за $120 млн, которые требовала Международная федерация футбола. В 2014 г. за показ чемпионата мира российские каналы заплатили около $32 млн. «Когда цена за права выше в разы, то каналы не смогут окупить их приобретение», – сказал Мутко. Ведомости, тасс

Ритейлу складов достаточно

В I квартале 2017 г. доля продовольственных ритейлеров в сделках на рынке складской недвижимости продолжила сокращаться – на 12,7 процентного пункта до 34% год к году, или 33 400 кв. м, подсчитали аналитики Knight Frank. На это повлияло несколько факторов: в условиях снижающейся активности потребителей сети вынуждены сокращать издержки, закрывать нерентабельные точки, оптимизировать логистику и складские запасы. В этом году в случае появления выгодных предложений по аренде или покупке складских площадей возможны разовые сделки, связанные с оптимизацией логистики компаний. ведомости

«Новый свет» нуждается в ремонте

На модернизацию дома шампанских вин «Новый свет» потребуется 1,2 млрд руб., заявил минсельхоз Крыма. Ведомство предлагает приватизировать предприятие, поскольку сейчас компания обязана половину прибыли отчислять в бюджет региона и оставшиеся деньги направлять на модернизацию, что недостаточно. Если за три года завод не будет модернизирован, ему грозит остановка, отметил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин. Госсовет Крыма включил предприятие в прогнозный план приватизации на 2017 г. Интерфакс

Heineken растет в мире и падает в России

Пивоваренный концерн Heineken сообщил о сокращении продаж в России на 7–9% из-за планового снижения запасов на складах и временного отсутствия продукции в одной из сетей. В целом компания увеличила продажи пива на 0,6% в натуральном выражении за I квартал 2017 г. благодаря хорошим показателям в Азии и Европе. В 2017 г. Heineken ожидает, что российский рынок упадет на 2–5%. Интерфакс

Pizza Hut шагает по России

Сеть пиццерий Pizza Hut планирует открыть в России 25–30 ресторанов в 2017 г. и порядка 500 заведений в ближайшие пять лет, сообщил гендиректор Pizza Hut в России и СНГ Олег Синякин. По его словам, в приоритете города-миллионники. Инвестиции в открытие одного небольшого ресторана с доставкой – 10,5–12 млн руб. За 2016 г. Pizza Hut увеличила выручку в России на 50% и ожидает роста на 45% в этом году, отметил Синякин. Интерфакс