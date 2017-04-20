«Библионочью» в Москве пройдет более 600 мероприятий

В течение ежегодной всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году пройдет 22 апреля в 84 регионах России, в Москве запланировано более 600 мероприятий, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы. Так, в Москве пройдут мастер-классы, беседы и лекции о литературе, творческие встречи с деятелями культуры, концерты, перформансы и кинопоказы. В акции примут участие все литературные музеи департамента культуры, подготовившие специальную программу. Вход на все мероприятия «Библионочи» в музеях будет бесплатный. «Главная площадка у нас будет традиционно на Триумфальной площади, возле памятника Маяковскому. Большая часть программы будет посвящена памяти Евгения Евтушенко и его творчеству. Программа разбита на три части и будет показывать путь нашей литературы из классики через нашу московскую оттепель к современности», – рассказал руководитель департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, обширная программа акции также будет представлена в различных округах Москвы. В частности, в этом году с инициативой принять участие в акции выступили шесть торговых центров. Партнерами акции стали и книжные торговые дома. Так, в книжном магазине «Москва» будет действовать скидка по читательским билетам в библиотеки Москвы. С 16.00 до 22.00 пройдет специальная программа в книжном магазине «Библио-глобус». Интерфакс

На Каннском кинофестивале может быть показан фильм-сюрприз из России

На юбилейном, 70-м по счету Каннском международном кинофестивале, который пройдет во Франции 17–25 мая, могут показать фильм-сюрприз из России. Об этом сообщила генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. По ее словам, в этом году российские кинематографисты участвуют в работе практически всех площадок фестиваля и кинорынка. «Возможно, будет еще фильм-сюрприз из России в одной из программ, которая пока не объявлена», – сказала гендиректор «Роскино». ТАСС