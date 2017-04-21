Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Слова

Валентина Матвиенко

«Я сказала [Сергею] Лаврову свою точку зрения, он разделяет ее. Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша».

Председатель Совета Федерации согласилась с мнением о том, что заместитель полпреда России в ООН говорил с британским коллегой, «как прапорщик с солдатом». (ТАСС)

Дмитрий Песков

«Нет никаких людей, где, скажите, кто эти люди, где они живут? <...> Речь идет о каких-то фантомных жалобах, совершенно обезличенных».

По словам пресс-секретаря президента, информация «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне проверяется, но «сигналы не подтверждаются». («Интерфакс»)

Франсуа Фийон

«Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет».

По убеждению кандидата в президенты Франции, «никто не может отрицать, что Крым исторически, культурологически, лингвистически является русским». (Le Figaro)