Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Банки на продажу
Внешэкономбанк пока не определил покупателей Связь-банка и «Глобэкса», он собирается продать их в первом полугодии 2017 г., сообщил председатель госкорпорации Сергей Горьков. Он добавил, что ВЭБ по-прежнему находится в «продвинутой стадии» по продаже украинского Проминвестбанка, но сможет раскрыть конкретику только после майских праздников: все претенденты – инвесторы из международной или украинской юрисдикции. Интерфакс
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