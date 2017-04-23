Цифры. Тенденции. События

Банки на продажу

Внешэкономбанк пока не определил покупателей Связь-банка и «Глобэкса», он собирается продать их в первом полугодии 2017 г., сообщил председатель госкорпорации Сергей Горьков. Он добавил, что ВЭБ по-прежнему находится в «продвинутой стадии» по продаже украинского Проминвестбанка, но сможет раскрыть конкретику только после майских праздников: все претенденты – инвесторы из международной или украинской юрисдикции. Интерфакс