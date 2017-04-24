Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Вкратце
Вкратце
РЖД может начать платить дивиденды по МСФО
Правительство дало поручение рассмотреть вопрос перехода РЖД на стандарты МСФО при выплате дивидендов, заявил вице-премьер, председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович. «Было письмо от РЖД в правительство, мне дано поручение рассмотреть этот вопрос, чтобы окончательно определиться», – сказал он. ТАСС
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