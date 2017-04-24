НЛМК метит в индекс MSCI Russia

Индексный провайдер MSCI может включить в индекс MSCI Russia акции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) с весом 1,4% по итогам майской ребалансировки, считает стратег ФГ «БКС» Вячеслав Смольянинов. Приток капитала в акции НЛМК со стороны пассивных инвесторов в случае включения бумаг в индекс, по оценкам эксперта, может составить около $61 млн. Смольянинов также допускает повышение веса GDR «Фосагро» с 0,25 до 0,3, что обеспечит приток в бумаги компании со стороны пассивных инвесторов в размере около $7 млн. Итоги полугодовой майской ребалансировки индекса MSCI Russia будут объявлены в ночь с 14 на 15 мая. Интерфакс

Микрозаймы проверит СРО

ЦБ хочет расширить полномочия саморегулируемых организаций (СРО) микрофинансового рынка. Он разработал проект указания, определяющий перечень условий, при которых СРО сможет выносить своим участникам предупреждения и требования об устранении нарушений, а также налагать штрафы. Предупреждение согласно документу СРО может вынести микрофинансовой организации (МФО), если выявленное нарушение устранено или носит неустранимый характер. В свою очередь штрафы могут быть наложены в случае неоднократного нарушения профильного законодательства и нормативных актов ЦБ или неисполнения требования об устранении нарушения. При этом СРО не сможет наказать своего члена, если этой МФО уже направил предписание Центробанк. Прайм

«Спурт» остановил расчеты

Головной офис банка «Спурт» (Казань) в пятницу возобновил работу, однако приостановил расходные операции по счетам клиентов. «По техническим причинам все расходные операции по счетам физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не производятся», – сообщили «Интерфаксу» в колл-центре банка. Интерфакс